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Жители почти двух десятков улиц Томска останутся без воды в начале июля

Город, ЖКХ, Томские новости, когда дадут воду график отключения ремонт интересные новости Томска Жители почти двух десятков улиц Томска останутся без воды в начале июля

В следующую пятницу, 4 июля, в Томске часть жителей Кировского района и Южных ворот ждет отключение воды.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», оно связано с плановыми работами в рамках капремонта на сетях водоснабжения. На время их проведения, с 9.00 пятницы, 4 июля, до 13.00 субботы, 5 июля, без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

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