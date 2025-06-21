Завтра томичей ждут ливни, грозы, град и сильный ветер

21 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 22 июня, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Сутки 22 июня по области ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, крупный град, усиление ветра 17-22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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