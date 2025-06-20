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В Томске спасли котенка, застрявшего под бетонной плитой

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Томские спасатели помогли котенку, который застрял под бетонной плитой, сообщает телеграм-канал регионально ТО ПСС.

Вызов о происшествии поступил в 17.57. Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента подняли бетонную плиту, зафиксировали ее деревянными упорами и извлекли котёнка из-под плиты.

Спасенного передали местным жителям.

Фото: ТО ПСС

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