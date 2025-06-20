Томичей приглашают на зооярмарку в Дом искусств

20 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу и воскресенье, 21 и 22 июня, в томском областном Доме искусств пройдет благотворительная зооярмарка с раздачей кошек и котят. Томичей ждут мастер-классы, лекции, гаражная распродажа, розыгрыши и подарки.

Как уточняют организаторы, посетители ярмарки смогут купить украшения, аксессуары и одежду. Среди книг будет представлена благотворительная серия издательства INOE — «Империя котов», средства от их продажи пойдут на нужды приюта для бездомных животных «Добрые дела».

На мероприятии пройдет встреча с одними из авторов серии — Еленой Лоскутовой, Анастасией Колеговой и Павлом Беляевым. Гости смогут задать им вопросы, узнать больше о писательской и издательской деятельности, а также подписать книги.

Кроме того, в рамках ярмарки пройдет розыгрыше призов: лежанки для питомца, книги, авторской картины и сертификата от кафе.

Тем, кто захочет взять себе питомца, организаторы рекомендуют взять с собой паспорт для заключения договора и переноску.

Ярмарка будет работать в течение двух дней С 11 до 18.00 по адресу: ул. Шишкова, 10.

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