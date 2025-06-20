Пожарные спасли девятерых человек из горящего дома в Томске

20 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 20 июня, в Томске загорелась квартира в жилом доме на ул. Кошурникова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 11.10. Прибывшие пожарные спасли из горящего здания девятерых человек, в том числе и троих детей.

В квартире обгорели стены и вещи. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Его ликвидировали 27 пожарных и восемь единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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