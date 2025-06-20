Пожарные спасли девятерых человек из горящего дома в Томске
20 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня, 20 июня, в Томске загорелась квартира в жилом доме на ул. Кошурникова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 11.10. Прибывшие пожарные спасли из горящего здания девятерых человек, в том числе и троих детей.
В квартире обгорели стены и вещи. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Его ликвидировали 27 пожарных и восемь единиц техники.
Причина возгорания устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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