Коронавирус привел сибиряка к пересадке сердца и замене суставов

20 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Врачи Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского помогли 46-летнему кемеровчанину, которому пришлось менять тазобедренные суставы. Осложняло ситуацию и пересаженное сердце. Все это на фоне перенесенного ковида. Kuzbass.aif.ru рассказывает подробности.

— Я сюда поступил, практически не ходил, был на костылях. Сейчас тоже на костылях, трудно, но это затем, чтобы зажило, восстановилось. Могу даже ходить без костылей. Сделали всё на отлично, — рассказывает Арман из Кемерова, который в прошлом году пережил ещё и пересадку сердца. Из-за сложного анамнеза врачи из самых разных клиник долго не брались за его лечение.

Здоровье мужчины серьёзно пошатнулось после того, как в 2020 году он перенёс COVID-19 — поражение лёгких достигло 70%, что привело к инфаркту.

— Наши лёгкие имеют огромную сеть мелких кровеносных сосудов, и при ковидной инфекции кровь сгущается, образуются тромбы, которые закупоривают мелкие сосуды. Поэтому когда пациенту говорят, что у вас 70% лёгких не работает, это значит, что в этих участках лёгких практически отсутствует кровообращение, которое позволило бы осуществить газообмен, — отметил заведующий отделением травматологии и ортопедии № 3, врач-травматолог-ортопед, доктор медицинских наук Андрей Комков.

После поражения лёгких и инфаркта постепенно пришло в «негодность» и сердце. А после сердца — оба тазобедренных сустава. В отделении кемеровчанину диагностировали двустороннее поражение и асептический некроз головки левой бедренной кости.

— Как это выражается? Представьте, что кусочек сахара тает в горячем чае. Так же происходит и с головками. Она, головка, лишается нормального питания, и происходят изменения, которые приводят к ликвидации тазобедренного сустава. Ранее доктора, ссылаясь на пересаженное сердце пациента, отказывали ему в операции. Мы же посчитали, что почему бы пересаженному сердцу не пересадить сустав, — говорит Андрей Рашитович.

Пока врачи имплантировали один эндопротез, в конце года, после реабилитации, имплантируют второй. Тогда пациент сможет вернуться к нормальной жизни и восстановит трудоспособность, если будет соблюдать рекомендации, нормально питаться и жить спокойно.

— Мы сейчас до сих пор расхлёбываем последствия коронавирусной инфекции в виде постковидной артропатии. Китайские медики тщательно изучили негативное влияние COVID-19 на опорно-медицинскую систему и пришли к выводу, что отчасти это связано с медикаментозным лечением болезни, — рассуждает Андрей Комков.

В схеме лечения ковидной пневмонии были кортикоиды — гормональные препараты, которые хорошо снимают воспалительную реакцию, но негативно действуют на костную ткань. Если у человека уже были слегка не в порядке суставы, то после такого мощного лечения, однако одобренного Минздравом (это ведь принятые клинические рекомендации), развивается асептический некроз.



— Ковид не может бить только по лёгким, он бьёт по всей системе. Если 2-3 сосудика перестают питать тазобедренный сустав, головка бедренной кости сначала испытывает нехватку кислорода, а потом начинает задыхаться. Мы вынуждены принимать такие меры, как радикальные операции, — заключает Андрей Комков.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».