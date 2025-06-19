СП «Росатома» и томского «Фабметалла» начнет строить завод электронно-лучевого оборудования в 2025 году

19 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Совместное предприятие ООО «Росатом аддитивные технологии» (входит в «Росатом») и ООО «Фабметалл» (Томск) начнет строительство завода электронно-лучевого оборудования в ОЭЗ «Томск» в 2025 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ОЭЗ.

«Строительство планируется начать в этом году. В рамках проекта планируется построить около 9,7 тыс. кв. м производственно-административных площадей. Производство будет выпускать 3D-принтеры для работы с металлами с использованием электронно-лучевых технологий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под застройку ОЭЗ предоставит участок земли площадью 5 га с подведенными коммуникациями на Южной площадке.

«Этот проект — один из ключевых и перспективных для ОЭЗ. Работа над ним велась в течение года, и компании с начала сотрудничества шаг за шагом двигались к созданию собственного производства», — приводятся в сообщении слова гендиректора ОЭЗ «Томск» Юрия Дроздова.

Как сообщалось, в рамках ПМЭФ-2025 Томская область, ООО «Росатом аддитивные технологии» (входит в «Росатом») и ООО «Фабметалл» (Томск) договорились о создании к 2029 году завода электронно-лучевого оборудования в Томске. Новое предприятие займется разработкой, производством и продажей электронно-лучевого аппаратного комплекса, изготовлением деталей для авиационной, космической, ядерной, приборостроительной индустрий. Объем инвестиций в проект не уточнялся.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (вблизи Академгородка). Резиденты томской ОЭЗ специализируются на IT и электронике, медицине и биотехнологиях, приборостроении, производстве и инжиниринге, химии и новых материалах.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».