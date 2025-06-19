Томичей приглашают на первый городской фестиваль «Джаз на Воскресенской горе»

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2025 // Фото: Underground

В воскресенье, 6 июля, в Томске пройдет первый городской музыкальный фестиваль «Джаз на Воскресенской горе», организованный городской администрацией, музеем истории Томска и джаз-клубом Underground

— Впервые в истории Томска, в месте его основания, пройдет уникальное культурное событие — городской фестиваль «Джаз на Воскресенской горе»! Мы приглашаем Томичей и гостей любимого города. Будьте там, откуда пошел весь этот джаз в 1604-м году, — отметил основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

Участником фестиваля станет легендарный австралийский тромбонист и вокалист Дэн Барнетт, известный своей яркой подачей и артистичностью. Вместе с ним выступят ярчайшие российские музыканты — квартет Дмитрия Сабурова и один из узнаваемых брендов Томска — джаз-оркекстр «ТГУ-62» под управлением Аркадия Ратнера.

Также в рамках фестиваля на горе будет работать фуд-корт от лучших рестораторов города, фотозоны и зоны отдыха с пуфами и пледами.

Фестиваль, стартует 6 июля по адресу ул. Бакунина, 3 в 18.00. Стоимость билетов от 2 200 рублей. Приобрести их можно здесь.

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