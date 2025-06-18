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Лариса Важова назначена начальником Департамента по культуре Томской области

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Начальником Департамента по культуре Томской области назначена Лариса Важова. Об этом сообщила в своем телеграм-канале замгубернатора по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева.

Ранее Лариса Важова исполняла обязанности руководителя Департамента по культуре. На этом месте она сменила Павла Волка, которого задержали по подозрению в совершении крупного мошенничества

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