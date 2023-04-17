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Главу департамента культуры Томской области обвиняют в хищении средств Губернаторского колледжа

Криминал, Судебные дела, Томские новости, уголовное дело Волк арестовали задержали жесть Томска Главу департамента культуры Томской области обвиняют в хищении средств Губернаторского колледжа

По уточненным данным, начальника департамента по культуре Томской области Павла Волка задержали по подозрению в совершении крупного мошенничества, связанного выплатой зарплаты в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, с сентября 2009 года по июнь 2017 года были похищены средства колледжа выделявшиеся на оплату зарплаты одного из сотрудников, который фактически не выполнял трудовые функции за весь период трудоустройства. В этот период Павел Волк занимал должность директора учреждения.

Сумма похищенных средств составляет не менее 900 тыс. рублей.

По данному факту, на основании материалов регионального УФСБ, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Следователями проводятся обыски на рабочем месте и по месту проживания подозреваемого. Допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Ранее сообщалось, что задержанному инкриминируют мошенничество в крупном размере. По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах дело касалось «Пушкинских карт».

Напомним, Павел Волк был назначен главой департамента культуры культуры в июне 2012 года. До этого он занимал должность директора Томского губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций.

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