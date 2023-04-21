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Глава департамента по культуре Томской области Павел Волк фигурирует в деле о мошенничестве с «Пушкинскими картами» — источник

Власть, Томские новости, павел волк администрация пушкинская карт томск новости интересное задержали Глава департамента по культуре Томской области Павел Волк фигурирует в деле о мошенничестве с «Пушкинскими картами» — источник

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу департамента по культуре Томской области Павла Волка, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Волк задержан, ему инкриминируют мошенничество в крупном размере», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дело касается «Пушкинских карт», не уточнив подробностей.

«Томский Обзор» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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