Глава департамента по культуре Томской области Павел Волк фигурирует в деле о мошенничестве с «Пушкинскими картами» — источник

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2023 // Фото: https://vk.com/id735057814

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу департамента по культуре Томской области Павла Волка, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Волк задержан, ему инкриминируют мошенничество в крупном размере», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дело касается «Пушкинских карт», не уточнив подробностей.

«Томский Обзор» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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