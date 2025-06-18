В Томске загорелся ангар с цехом по переработке макулатуры
18 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня, 18 июня, в Томске загорелся цех по переработке макулатуры на ул. Ракетная, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пожар произошел в одноэтажном металлическом ангаре с пристройкой. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля.
На данные момент открытое горение ликвидировано. Сообщений о пострадавших нет.
На месте работали 40 человек и 13 единиц техники.
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