В Томске загорелся ангар с цехом по переработке макулатуры

18 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 18 июня, в Томске загорелся цех по переработке макулатуры на ул. Ракетная, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в одноэтажном металлическом ангаре с пристройкой. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля.

На данные момент открытое горение ликвидировано. Сообщений о пострадавших нет.

На месте работали 40 человек и 13 единиц техники.

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