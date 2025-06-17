Томичи стали внимательней читать этикетки и чаще жаловаться на тараканов и крыс

17 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С начала года в региональное управление Роспотребнадзора поступило 255 обращений о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере общественного питания. Специалисты фиксируют рост качества этих жалоб. Об этом на прошедшей сегодня, 17 июня, в РИА Томск пресс-конференции рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина.

— Самое частое нарушение — это несоблюдение срока годности продукта (если мы говорим про магазины). Если мы говорим про общепит — то это различные посторонние включения в суши, салаты, тараканы, иногда даже необустроенность близлежащей территории. Особенно это касается маленьких отдельно стоящих объектов: там и крысы по территории бегают, и мусор они неправильно собирают, — отметила Ольга Пичугина. — Люди у нас ответственные, присылают фотографии. Причем регистрируются в системе, потому что понимают, что необходимо для того, чтобы жалобу рассмотреть, подтвердить свою личность. Тогда как раньше были в основном анонимные сообщения, иногда пытались какие-то взаимоотношения выяснить, бывшие сотрудники жаловались. Сегодня мы видим, что люди обучаются: они следят за ценниками, что пробивается на кассе. Покупая салаты, они присматриваются, что едят, смотрят на сроки годности, маркировку.

С начала года в Томске было проведено девять эпидрасследований. Пять из них связаны с объектами общественного питания.

— В отношении одного предприятия был составлен о временном запрете деятельности. Одно из предприятий вышло из эпидрасследования без нарушений. Там все образцы продуктов соответствовали техрегламенту безопасности, нарушений санитарного содержания помещений нами установлено не было, — отметила заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по региону Елена Кимстач. — У нас есть ограничения на проведение проверок. Мы можем выйти только в случае эпидрасследования или получения обращения от гражданина, когда есть угроза причинения вреда жизни или здоровью. Тогда мы согласуем проведение проверки с прокуратурой. Поэтому прогнозировать количество проверок сложно.

В свою очередь, председатель Ассоциации рестораторов Томской области Олеся Алексикова отметила, что по итога прошлогодних проверок предприниматели начали внимательней относиться к вопросам соблюдения эпидстандартов.

— По-прежнему у нас среди предпринимателей сохраняется страх проверки, хоть ее и нет уже давно или [они] перешли в рамки профилактических. Все еще сохраняется тенденция «соблюсти что-то, чтобы нас не оштрафовали» вместо того, чтобы быть направленными на риск-ориентированный подход, внедрение элементов системы пищевой безопасности, — отметила Олеся Алексикова.

Ольга Пичугина рекомендовала томичам не есть в заведениях общественного питания, соблюдение санитарных требований в которых вызывает вопросы.

— У нас поступают жалобы: «Мы зашли, а там грязно все, пыль не протирается, столы грязные, но мы там заказали». Если вы заходите и видите, что там с самого начала грязно, официанты ходят в грязной спецодежде, стоит пыль везде, но вы при этом заказываете там еду, чего ожидаете? — отметила Ольга Пичугина. — Если люди не будут ходить в такие заведения, то объект закроется сам. Просто нужно более тщательно относиться к своему здоровью и с любовью к себе.

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