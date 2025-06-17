Томский винзавод «Кахети» начал выпуск лимонадов на сибирских ягодах, уже есть контракт на экспорт в Китай

17 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «Кахети» (винный завод в пригороде Томска) запустил в эксплуатацию линию по розливу безалкогольных газированных напитков на основе облепихи и жимолости, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора по развитию компании Людмилу Киселеву.

Объем инвестиций составил порядка 60 млн рублей, производственные мощности позволяют выпускать 2 тыс. бутылок гази‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌​‌​​‌‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌​‌​‌​‌‌‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​ровки в час.

По словам Киселевой, завод уже заключил экспортный договор с Китаем на поставку лимонадов на основе сибирских ягод.

Она добавила, что в настоящее время на предприятии налажено производство трех видов лимонадов под брендом «Живинка».

ООО «Кахети» основано в 2002 году, принадлежит физлицу. Завод выпускает сухие, полусухие, полусладкие и сладкие вина, в том числе под брендами «Сибирская ягода» и Peony.

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