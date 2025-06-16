Вечером в Томске перекроют участок проспекта Ленина

16 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Сегодня вечером, 16 июня, в Томске временно перекроют движение по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до ул. Трифонова, сообщает пресс-служба мэрии.

— Жестко контролируем сроки работ на центральной городской магистрали. Перекрываем ее только в случае крайней необходимости. Скоро здесь стартует дорожный ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», но, несмотря на это, главный городской проспект не может даже несколько дней стоять без асфальта, слишком велика здесь транспортная нагрузка, — цитирует пресс-служба первого заммэра Томска Николая Глебовича.

Ограничение будет действовать с 22.00 понедельника, до 6.00 вторника, 17 июня. В это время рабочие будут проводить асфальтирование после земляных работ, а движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании маршрута по городу.

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