Жара может привести к тромбозу — кардиолог

16 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Жара неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и может привести к тромбозу. О том, что происходит в организме и как уберечь себя рассказывает kuzbass.aif.ru со ссылкой на кардиолога Анастасию Кочергину.

В жару с организмом происходит увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия): чтобы обеспечить приток крови к коже для отвода тепла, сердце начинает биться чаще. Для некоторых пациентов учащённый пульс неблагоприятен.

Также фиксируется расширение кровеносных сосудов, которое приводит к снижению общего периферического сопротивления и, как следствие, к снижению артериального давления. Для здоровых людей это обычно не является проблемой, но у людей с уже пониженным давлением или тех, кто принимает препараты, снижающие давление, может возникнуть головокружение, слабость и даже обморок.

Еще одним неприятным последствием жары является обезвоживание: потоотделение приводит к потере жидкости и электролитов (например, натрия и калия). Таким образом уменьшается объём циркулирующей крови, что затрудняет работу сердца и может привести к повышению риска образования тромбов. В свою очередь, потеря электролитов может привести к нарушениям сердечного ритма (аритмиям) и мышечным судорогам. Также обезвоживание приводит к изменению состава крови и повышает риск тромбозов, в том числе инфаркта миокарда и инсульта.

По словам кардиолога, наиболее уязвимы к негативным эффектам жаркой погоды пожилые люди. У них снижена способность адаптироваться к изменениям температуры и часто имеются хронические заболевания. Также у пожилых людей снижено чувство жажды, что повышает риск обезвоживания.

Страдают и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, аритмии, гипертония — все эти состояния затрудняют работу сердца и снижают его способность справляться с дополнительной нагрузкой в жару. Следить за своим состоянием в жару нужно людям, принимающим диуретики или занимающимся тяжелым физическим трудом на открытом воздухе.

Маркерами последствий негативного влияния высоких температур на организм являются головокружение, слабость, сильная головная боль, тошнота, рвота, учащённое сердцебиение или нерегулярный пульс, затруднённое дыхание, судороги, потеря сознания.

Анастасия Кочергина предостерегает: при некоторых заболеваниях пациенты получают препарат, который может окрасить кожу, попадающую под солнечные лучи, в сине-серый цвет. Такая «фототоксичность» развивается менее чем у 10% пациентов, преимущественно у мужчин, поэтому нужно соблюдать особую осторожность.

Чтобы уберечь себя необходимо перейти в прохладное место, выпить воды или изотонического напитка (пить мелкими глотками), охладить тело (например прохладными компрессами или душем). А если симптомы не походят в течение 30 минут вызвать «скорую». Особенно важно сделать это при потере сознания, судорогах, затрудненном дыхании или сильной боли в груди.

Чтобы уберечь себя от неприятных последствий жары необходимо пить больше жидкости: ориентиром достаточного объема выпитой воды должен стать цвет вашей мочи: в норме дневная моча практически бесцветная.

Также необходим избегать перегрева, носить лёгкую, светлую одежду, ограничить физическую активность в жаркое время, а также принимать прохладный душ или ванну.

Анастасия Кочергина рекомендует следить за своим артериальным давлением и пульсом. Также желательно проконсультироваться с врачом на предмет влияния принимаемых препаратов на переносимость жары.

— Жара — это повод внимательно отнестись к себе, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Соблюдение простых мер предосторожности поможет вам избежать осложнений и наслаждаться летними днями! Если у вас есть вопросы или опасения, обязательно проконсультируйтесь с врачом, — говорит врач.

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