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Главный томский пляж открыт для посещений

Город, Отдых, Томские новости, интересные новости Томска пляж где плавать Главный томский пляж открыт для посещений

Сегодня, 11 июня, в Томске открылся городской пляж на Семейкином острове, сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь покосили траву, обработали территорию от клещей, установили питьевые фонтанчики, раздевалки и туалеты модульного типа.

Также на пляже оборудовали лежаки, пляжные зонты и деревянные рулонные дорожки. Подключено водоснабжение, а акватория очищена от мусора.

Весь сезон на пляже будут дежурить спасатели и медицинский работник. За общественным порядком будут следить сотрудники частного охранного предприятия.

В сообщении уточняется, что пробы воды и грунта на территории Семейкиного острова соответствуют требованиям безопасности.

Посетить пляж можно ежедневно с 10.00 до 20.00.

Напомним, в прошлом году главный городской пляж Томска был открыт 15 июня.

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