Главный томский пляж открыт для посещений
Сегодня, 11 июня, в Томске открылся городской пляж на Семейкином острове, сообщает пресс-служба мэрии.
Здесь покосили траву, обработали территорию от клещей, установили питьевые фонтанчики, раздевалки и туалеты модульного типа.
Также на пляже оборудовали лежаки, пляжные зонты и деревянные рулонные дорожки. Подключено водоснабжение, а акватория очищена от мусора.
Весь сезон на пляже будут дежурить спасатели и медицинский работник. За общественным порядком будут следить сотрудники частного охранного предприятия.
В сообщении уточняется, что пробы воды и грунта на территории Семейкиного острова соответствуют требованиям безопасности.
Посетить пляж можно ежедневно с 10.00 до 20.00.
Напомним, в прошлом году главный городской пляж Томска был открыт 15 июня.
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