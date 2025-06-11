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Движение в центре Томска ограничат на время велопробега

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Завтра, 12 июня, в связи с проведением «Велопробега-2025» в Томске ограничат движение от пр. Фрунзе, 9 до ул. Советской.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, движение транспорта будет ограничено по маршруту велопробега с 9.00 до 12.00: пр. Фрунзе, 9 — пл. Ново-Соборная, 2б — пр. Ленина — ул. Нахимова- ул. Богашевский тракт — с. Богашево — д. Некрасово — СОК «Кедровый».

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижения по городу.

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