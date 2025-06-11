Томичей познакомят с краткой историей самиздата

В субботу, 14 июня, в томском «Кабинете Пушкинского» пройдет лекция, посвященная истории альтернативного книгоиздания в России.

Как уточняют организаторы, перед гостями выступит Антон Метельков — историк книги, поэт, публицист из Новосибирска, заведующий сектором самиздата и нетрадиционной печати, научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН.

На встрече Антон расскажет о лубках и рукописных альбомах, вольной и нелегальной печати конца XIX — начала XX века, протосамиздате и самиздате советского времени, а также о современных зинах и книгах художника. Часть материала коснется особенностей сибирских изданий.

Мероприятие пройдет 14 июня в «Кабинете Пушкинского» на 5-м этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, д. 34а).

Начало в 12.30, вход свободный по предварительной регистрации.

12+

«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Научной библиотеке Томского государственного университета. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

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