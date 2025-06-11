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Утром в Северске перевернулась маршрутка

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Сегодня утром, 11 июня, в Северске столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Subaru, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.20 на пересечении улиц Калинина и Солнечной. По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу автобусу, выехавшему на перекресток по «главной» дороге.

В момент столкновения в автобусе находились около шести человек. Информация о пострадавших уточняется.

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