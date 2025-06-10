Директор Самусьского судозавода из СЦЛ возглавил Томскую судоходную компанию

10 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Новым генеральным директором АО «Томская судоходная компания» (ТСК, входит в холдинг «Сибирский центр логистики» (СЦЛ)) назначен директор ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (СССРЗ, также входит в СЦЛ) Николай Вдовенко. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 9 июня, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Вдовенко является директором СССРЗ с 2019 года, также он руководит ООО «Моряковский речной затон» (также входит в СЦЛ). На посту руководителя «Томской судоходной компании» Вдовенко сменил Сергея Ведерникова, который возглавлял ТСК с 2014 года.

В СЦЛ отказались комментировать причину смены руководителя «Томской судоходной компании».

Согласно уставу АО «Томская судоходная компания», срок полномочий гендиректора компании составляет 5 лет, избрание руководителя и досрочное прекращение его полномочий осуществляет совет директоров.

«Томская судоходная компания» перевозит грузы по рекам Обь-Иртышского бассейна в районы Томской, Новосибирской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также осуществляет перегрузочную деятельность, производит строительный песок и щебень. Флот компании составляют более 50 буксиров и более 200 барж.

Самусьский судозавод расположен в поселке Самусь вблизи ЗАТО Северск. Предприятие было основано в 1907 году, строительством судов занимается с 1912 года. Основные производственные мощности были модернизированы в конце 1980-х годов.

СЦЛ — вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят добывающие, транспортные и судостроительные компании в Обском бассейне, в том числе ООО «Речной порт Нижневартовск» и СССРЗ.

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