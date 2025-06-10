Томский преподаватель записал музыкальный альбом из звуков нефти

Томский Обзор / Фото: 10 июня 2025 // Фото: news.tpu.ru

Преподаватель-консультант Центра Хериот-Ватт Томского политеха, геофизик Александр Буторин создал музыкальный альбом «Энергия недр» на основе записей сейсмических волн в Еты-Пуровском нефтяном месторождении.

Как сообщает пресс-служба вуза, эксперимент вдохновлен цифровыми инструментами, которые помогают изучать недра и даже услышать ранее неуловимые для человека явления.

— Изначально это был мой проект для студентов Томского политеха, которым я преподавал геофизику и хотел показать нестандартные возможности нейросетей для изучения данных. Для этого написал несложную программу на Python, с помощью которой обработал и перевел в звук записи сейсмики на одном из крупных нефтяных месторождений на Ямале. Это помогло услышать, как звучит нефть, глина и песчаник на глубине нескольких километров. А потом из этих шумов получилось создать мелодии, которые теперь в удобном формате могут слушать даже те, кто далек от геологии, — говорит Александр Буторин.

Он добавляет, что легкие и ненавязчивые мелодии в стиле лаундж и эмбиент должны помочь слушателям восстановить силы и внутреннюю гармонию. Также в дополнительной композиции к альбому можно послушать, как звучит шум нефти, глины, песчаника и других элементов геологических пластов без обработки.

Альбом «Энергия недр» доступен на Яндекс.Музыке, ВКонтакте и других популярных аудиосервисах. В него вошли семь треков с геологическими названиями, среди которых «Геоакустика», «Сейсмофония», «Магнетический ритм». Общая продолжительность их звучания составляет чуть более часа, что, по словам автора, делает музыку идеально подходящей для занятия йогой или медитацией.

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