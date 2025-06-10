Юные музыканты Томска выступили на открытых площадках города благодаря поддержке «Газпромнефть-Востока»

10 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томске проходят открытые концерты фортепианной музыки в рамках проекта «Музыка вне стен. Грани музыкального образования». Мероприятия, которые организуются в городских парках культуры и отдыха, библиотеках, скверах и музеях, создают атмосферу праздника и привлекают внимание широкой публики. В общей сложности участниками открытых творческих выступлений стали более 200 детей, обучающихся музыке, и их педагоги.

Проект стал победителем грантового конкурса «Газпром нефти», который проходит по программе социальных инвестиций «Родные города». Создавая творческое пространство на различных публичных площадках Томска, за стенами образовательного учреждения, авторы проекта ставят перед собой цель привлечь внимание горожан к фортепианной музыке и исполнительскому искусству. В рамках проекта состоялся региональный конкурс «Юный пианист», в котором приняли участие 120 музыкантов и свыше 50 педагогов из образовательных учреждений Томска, Томской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского округа.

Одним из ярких событий в рамках проекта стал концерт в Научной библиотеке Томского государственного университета, приуроченный ко Всероссийской акции «Библионочь».

Обучающиеся и выпускники музыкально-хоровой школы-студии «Мелодия» Дворца творчества детей и молодежи, а также партнеры из Детской школы искусств и Губернаторского колледжа исполнили произведения классиков. По мнению организаторов, подобные мероприятия помогают привлечь внимание общественности к значимости фортепианного искусства и способствуют развитию культурного потенциала. В свою очередь посетители библиотеки отметили положительный эффект музыкального сопровождения в читальных и абонентских залах.



— Уже сейчас можно сказать, что проект выполнил свою миссию. Большое количество ребят стремится к участию в концертах, это позволяет им быть в хорошей концертной форме, что крайне важно для исполнителей. Благодаря мастер-классам преподавателей по классу фортепиано Наталии Петровой из колледжа им. Э.В. Денисова и Изиды Ивинской из губернаторского колледжа культуры и искусств, которые прошли на региональном конкурсе, педагоги и ребята получили возможность обменяться опытом и приобрести новые знания и умения в исполнительском искусстве, — отметила автор проекта «Музыка вне стен» Юлия Сухаревская.

— Библиотеки давно не являются тем местом, где царит тишина. Я уверен, что они часть культурного пространства города и должны быть открыты для инициатив подобного рода, в том числе и на популяризацию фортепианного искусства. Эта «Библионочь» посвящена дню рождения университета — старейшему вузу за Уралом исполнилось 147 лет. Мы решили, что пятничный вечер в музыкальном сопровождении от детей и педагогов — это то, что позволит поднять настроение и настроиться на добрую волну, — подчеркнул директор Научной библиотеки Томского государственного университета Артем Васильев.

— Я начала ходить в музыкальную школу, когда мне исполнилось пять, и занимаюсь уже более 10 лет. Можно сказать, что моя связь с искусством, музыкальным развитием была предопределена. Бабушка работала в доме культуры, дедушка руководил и был дирижером хора, поэтому музыка всегда звучала в нашем доме, мне привычно это с детства. В таком открытом для массового зрителя концерте я участвую впервые. Для меня — это возможность получить опыт публичных выступлений, что важно для пианиста. Я еще не решила, с чем будет связано мое будущее, но «музыкант» есть в списке возможных профессий, — отметила ученица музыкально-хоровой школы-студии «Мелодия» Мария Бутакова.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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