Поезд Томск — Асино совершит дополнительные рейсы 12 и 13 июня

9 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В четверг и пятницу, 12 и 13 июня, пригородный поезд Томск — Асино совершит дополнительные рейсы в связи с ростом пассажиропотока в праздничные и выходные дни, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Расписание останется прежним. Поезд отправится со станции Томск II в 7:31 и прибудет в Асино в 9:56.

Отправление со станции Асино — в 18:11, прибытие на станцию Томск II — в 20:35.

Обычно пригородный поезд курсирует по средам, субботам и воскресеньям.

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