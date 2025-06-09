Поезд Томск — Асино совершит дополнительные рейсы 12 и 13 июня
9 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
В четверг и пятницу, 12 и 13 июня, пригородный поезд Томск — Асино совершит дополнительные рейсы в связи с ростом пассажиропотока в праздничные и выходные дни, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
Расписание останется прежним. Поезд отправится со станции Томск II в 7:31 и прибудет в Асино в 9:56.
Отправление со станции Асино — в 18:11, прибытие на станцию Томск II — в 20:35.
Обычно пригородный поезд курсирует по средам, субботам и воскресеньям.
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