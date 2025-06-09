В Томской области открылся фестиваль деревянного зодчества

9 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Фестиваль «Резной Томск» стартовал в день 421-летия города. Он посвящен деревянным наличникам, которые столетиями являются важнейшим архитектурным символом региона. Событие проходит при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В арт-пространстве «Конюшня» открылась фотовыставка «Историческая хрупкость», а также прошла презентация аудиогида «Топ-10 деревянных домов Томска». Желающие смогли принять участие в мастер-классах по реставрации наличников и познакомиться с Заозерьем — историческим районом, где сосредоточено наследие деревянного зодчества города.

В июле фестиваль состоится в селе Парабели. Там также запланировано обучение для желающих стать экскурсоводами и развивать туристическую привлекательность региона. А томский путешественник Алексей Гапонов отравится в этнографическую экспедицию по Парабельскому району, чтобы снять документальный фильм о деревянном наследии.

Фестиваль «Резной Томск» — часть проекта «Родные музеи» программы социальных инвестиций «Родные города». В Томской области его реализует «Газпромнефть-Восток».

— Фестиваль «Резной Томск» является ярким примером бережного сохранения и продвижения уникального наследия региона, его культурного кода. Это пространство для творчества и просвещения. Проект «Родные музеи» развивается динамично, создавая новые возможности для вовлечения жителей Томской области в культурную жизнь, объединяя поколения и стимулируя молодежь к изучению истории и традиций, что способствует сохранению духовных ценностей региона, — отметила заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева.

— «Резной Томск» — не просто единичный фестиваль с мастер-классами и экскурсиями. Это целый комплекс событий, цель которого — показать город с другой стороны. У него богатая история, и её следы видны повсюду. Хочется, чтобы и местные жители, и туристы научились замечать эти следы, понимать и открывать для себя новый Томск — город купцов, большой торговли, великолепной архитектуры и старинного деревянного зодчества, — подчеркнула директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

— Деревянное зодчество — одна из уникальных особенностей Томска. Мы много ездим в командировки по всей стране и ответственно можем сказать: такой комплексно сохранившейся деревянной архитектуры нет нигде. Когда горожане и туристы начнут ценить наше наследие, то, что составляет ДНК Томска, тогда и появится плодотворная почва для масштабного сохранения деревянного Томска, — отметила автор проекта «Резной Томск» Елена Тайлашева.

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