В Томске на сутки перекроют участок ул. Сибирской

9 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Завтра, 10 июня, в Томске перекроют ул. Сибирскую на участке от пр. Комсомольского до ул. Киевской, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Перекрытие связано с работами по устранению дефекта, выявленного в ходе проведения гидравлических испытаний, на участке тепловой сети под проезжей частью улицы Сибирской. Предполагается, что они пройдут с 21.00 вторника, 10 июня, до 24.00 среды, 11 июня.

В пресс-службе мэрии уточняют, что администрация согласовала короткие сроки ремонта, чтобы избежать транспортного коллапса.

— К сожалению, ресурсники вынуждены срочно проводить ремонт на этом участке, — цитирует пресс-служба первого заммэра Николая Глебовича. — Чинить сети необходимо именно сейчас, чтобы минимизировать сроки отключения горячей воды. Профильный департамент будет контролировать процесс.

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