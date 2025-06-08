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Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе в Томской области

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Сегодня утром, 8 июня, на трассе Томск — Каргала — Колпашове столкнулись Toyota RAV4 и «Газель», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 9.30 на 205 километре трассы в Молчановском районе. По предварительным данным, водитель Toyota потерял управление, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ».

В результате ДТП погиб пассажир Toytoa. Как уточняют в Томской областной поисково-спасательной службе, прибывшие на место спасатели деблокировали зажатого пострадавшего и погибшего из иномарки.

В свою очередь в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщают, что в результате ДТП один человек погиб, а троих пострадавших мужчин доставили в реанимацию Молчановской больницы.

Фото: ТО ПСС

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