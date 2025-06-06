В День города в Томске запустят дополнительные трамваи и троллейбусы

6 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра вечером, 7 июня, в Томске в связи с проведением праздничных мероприятий запустят дополнительные рейсы городского электротранспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в сторону «Черемошников» трамваи поедут с остановки «Дом ученых». В сторону «Восточной» и «пл. Южной» томичи смогут уехать с остановки «Городской сад». Трамваи начнут движение в 22:05 и 22:15.

Доехать домой на троллейбусах №1 и 3 можно будет с остановки «пл. Новособорная», троллейбусы №2 и 6 начнут движение с остановки «Краеведческий музей». Троллейбусы начнут выполнять рейсы в 21:55 и 22:30.

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