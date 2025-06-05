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«Микран» ликвидирует компанию-оператора фабрики микросхем, проект не был реализован

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ООО «Микатом» (принадлежит АО «НПФ «Микран», Томск) начало процедуру ликвидации юридического лица, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы «Федресурса».

Решение о ликвидации юрлица «Микран» принял 4 июня.

«Интерфакс» запросил у «Микрана» комментарий о причинах ликвидации дочерней компании.

Как сообщалось, ООО «Микатом» было зарегистрировано в конце 2021 года, в феврале 2022 года компания стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Северск». Планировалось, что компания будет реализовывать проект фабрики микроэлектроники в ТОР мощностью до 200 тыс. микросхем в год. Целью проекта была организация производства силовой и СВЧ-электроники на основе нитрида галлия для обеспечения технологической независимости отечественных компаний к 2025 году.

Ожидалось, что инвестиции в новое производство составят не менее 4 млрд рублей. При этом для успешной реализации проекта «Микран» планировал заручиться финансовой поддержкой «Росатома» и войти в нацпроект «Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники». Фабрика должна была располагаться на территории АО «Сибирский химический комбинат» (СХК), СХК был готов обеспечивать ее энергомощностями.

Вместе с тем после презентаций проекта у «Микрана» дважды менялись акционеры. В феврале 2024 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что 90% «Микрана» приобрела структура «Газпрома» — «Газпром тех», а в марте 2025 года стало известно, что компанию купил «ИКС Холдинг».

Научно-производственная фирма «Микран» была создана в 1991 году. Основными направлениями ее деятельности являются производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации.

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