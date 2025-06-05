Томский комплекс по переработке отходов «Сибирь» передан в собственность Томской области

Комплекс по переработке отходов «Сибирь» зарегистрирован в едином государственном реестре недвижимости как имущество Томской области. Сведения о нем появились на публичной кадастровой карте.

Как сообщает телеграм-канал КПО, в Росреестре также зарегистрировано право «Томской региональной концессионной компании» на пользование объектом.

Кроме того, в рамках лицензирования объекта получено санитарно-эпидемиологическое заключение межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства.

Уточняется, что сейчас на КПО «Сибирь» идет активная фаза пусконаладочных работ.

Напомним, ООО «Томская региональная концессионная компания» в рамках концессии создает в Томске мусоросортировочный комплекс. Строительство началось в феврале 2024 года, завершение было запланировано на конец этого года. Стоимость проекта оценивалась в 4,7 млрд рублей (с учетом НДС и процентов по кредиту).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Томская региональная концессионная компания» зарегистрировано в Северске 1 декабря 2022 года. Совладельцами компании через «АБФ Проект» являются местные бизнесмены Николай Чаринцев (33%), Александр Цымбалюк и Дмитрий Митасов (по 31%). Все они работают в сфере обработки и вывоза ТКО.

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