Вертолет с пассажирами не смог набрать высоту из-за неисправности в Томской области

4 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) выясняет обстоятельства авиационного происшествия с вертолетом Ми-8 в Каргасокском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ведомство.

«По предварительным данным, сегодня у воздушного судна в ходе взлета с посадочной площадки „Каргасок“ на этапе набора высоты возникли технические неисправности, в результате которых экипаж прекратил взлет и немедленно произвел посадку. В результате произошедшего пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе управления «Интерфаксу» уточнили, что на борту во время происшествия находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа.

По данному факту Новосибирский следственный отдел Восточного МСУТ проводит доследственную проверку по ст.263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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