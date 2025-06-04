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Томичи стали чаще покупать «китайцев» с пробегом

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За год в Томской области на 24% выросли продажи китайских автомобилей с пробегом. При этом с января по май в регионе купили на 10% меньше подержанных авто, чем год назад, сообщают аналитики Дрома.

Рост наблюдается как у частных продавцов, так и у дилеров. При этом цена «китайцев» выросла на четверть — 1,8 млн рублей. Популярными марками стали Lifan X60, Haval Jolion и Chery Tiggo T11. Чаще всего жители области покупали на вторичном рынке модели 2015 и 2021 годов.

«С начала года мы видим рост предложения на вторичном рынке региона — количество объявлений возросло на 24%. Китайских авто с пробегом стало на 25% больше, много достаточно свежих моделей вышли на вторичный рынок. При этом популярные модели теряют в цене на фоне общего падения спроса. Например, подержанный Lifan X60 за год стал на 24% дешевле, а Chery Tiggo 7 Pro потерял в цене 21%», — отметил аналитик портала Дром Сергей Лагурёв, подчеркнув, что большинство китайских автомобилей на вторичном рынке — это машины возрастом 3-4 года.

В общем спрос на вторичном рынке в Томской области снизился на 10%. Больше всего упали продажи автомобилей с пробегом из Японии — на 12%. Немецкие машины покупали меньше на 11%. Продажи авто европейских и американских брендов снизились на 8%, корейских — на 7%.

Среди регионов Сибири больше всего продажи китайских автомобилей на вторичном рынке выросли в Иркутской области — на 27%, в Томской области — на 24% и в Алтайском крае — там жители на 20% чаще стали приобретать китайские авто с пробегом.

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