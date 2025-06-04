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Книги «Макушин Медиа» приедут на книжный фест в Новосибирске

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В Новосибирске 21 и 22 июня пройдет благотворительный книжный фестиваль «Фонарь». Традиционно его организатором здесь выступает независимый книжный магазин «Карта мира». В этом году собранные средства пойдут на поддержку фонда счастливого детства «Солнечный город».

На площадке «Карты мира» развернется большая гаражная распродажа с книгами самых разных жанров — современная художественная литература и классика, нонфикшн, детская литература для любого возраста, книги на иностранных языках, альбомы и комиксы, лайфстайл-журналы и периодика о культуре, книги о кулинарии и путешествиях. Издания будут как новые, так и пожертвованные горожанами для участия в фестивале.

На ярмарке можно будет приобрести и продукцию томского издательства «Макушин Медиа»: второе издание «Городского путешествия. Томск», гиды «Где основан Томск. Путеводитель по Воскресенской горе», «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу», а также обе части «Погрома», покетбук «Жизнь и удивительные путешествия Петра Макушина, сибирского предпринимателя, просветителя и книжника», открытку-путеводитель по Пассажу Второва и наборы «Томские районы».

Помимо этого посетителей мероприятия ждут встречи с писателями, критиками, переводчиками, художниками, выставка, спектакль и другие события.

До 19 июня идет сбор книг. Если вы в Новосибирске, то принести их можно по адресам:

«Фонарь» — книжный фестиваль, который с 2022 года проводят в благотворительных целях по всей России. За это время прошло уже больше 22 мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Йошкар-Оле и Туле. За это время 14 благотворительных фондов получили поддержку от проведенных маркетов.

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