Движение в центре Томска ограничат на время велопробега

3 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман, из архива издания

В четверг, 12 июня, в Томске во время проведения массового «Велопробега-2025» ограничат движение по ряду улиц.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с 7.30 до 9.00 будет закрыт участок дороги от пр. Фрунзе, 9 до ул. Советской.

Далее, с 9.00 до 12.00 будет ограничено движение по маршруту велопробега: пр. Фрунзе, 9 — пл. Ново-Соборная, 2б — пр. Ленина — ул. Нахимова- ул. Богашевский тракт — с. Богашево — д. Некрасово — СОК «Кедровый».

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