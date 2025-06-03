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Дело о мошенничестве при ремонте дороги расследуют в Томской области

Город, Томские новости, интересные новости Томска ремонт прокуратура Дело о мошенничестве при ремонте дороги расследуют в Томской области

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте трассы Первомайское — Белый Яр в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ведомство в ходе проверки установило, что в июне 2023 года ОГКУ «Томскавтодор» заключило с ООО «Сервисная дорожная компания» контракт на ремонт дороги стоимостью более 90 млн рублей.

«В ноябре 2023 года заказчик расторгнул договор из-за невыполнения подрядчиком взятых на себя обязательств, в связи с чем компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Однако подрядная организация не вернула полученный аванс в размере 29 млн рублей в региональный бюджет», — говорится в сообщении.

Материалы направили в следственные органы, где возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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