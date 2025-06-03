На Дне города томичам бесплатно покажут кино и расскажут, как его делать

3 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В субботу, 7 июня, в Томске в рамках празднования Дня города пройдет лекторий, где известные и начинающие местные кинематографы расскажут о своих проектах, покажут фильмы и ответят на вопросы.

Как сообщают организаторы, гостей мероприятия познакомят с процессами создания кино с нуля до выпуска и продвижения. Кроме того, спикеры, помогут получить цельное представление о кинематографе Томской области и Сибири.

Свои лекции представят продюсер и режиссёр, сценарист, автор и организатор социокультурных проектов Евгений Жуков, режиссер, сценарист, продюсер Александр Нерадовский, директор городского Дворца детей и молодежи Татьяна Гришаева и студенты-документалисты Высшей школы журналистики ТГУ.

В программе: показ и разбор дебютных студенческих фильмов, мастер-класс о том, как написать киносценарий на основе реальных событий, презентация известных кинофильмов от местных режиссёров, мастер-класс о привлечении ресурсов и написании грантов на свой проект, показ детского кино, захватывающая история томского кинематографа от советского до современного времени.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00 в специальном шатре «Кино из Томска» на Ново-Соборной площади (за главной сценой справа, в сторону выхода в Горсад).

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