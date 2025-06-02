Бывший глава Кривошеинского района стал начальником одного из департаментов Томской области

2 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Андрей Коломин назначен начальником департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. Ранее он возглавлял Кривошеинский район.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Андрей Коломин приступил к своим обязанностям сегодня, 2 июня.

Новый начальник департамента окончил Томский государственный педагогический университет по специальности «юриспруденция». Несколько лет посвятил военной службе, трудился на рыбном предприятии в Томске. С 1998-го года перешел на службу в УМВД, работал участковым уполномоченным полиции в селе Кривошеино.

С 2012 по 2020 годы возглавлял Красноярское сельское поселение Кривошеинского района. С 2020 года — глава Кривошеинского района Томской области.

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