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Томичей приглашают на экскурсию с играми, «жертвоприношением» и дегустацией

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В воскресенье, 1 июня, в Томске пройдет экскурсия «Томские чудеса» от известного гида Юрия Степанова. Её участников ждут игры, дегустация и много необычных историй о каменной архитектуре города.

Маршрут стартует от Октябрьского взвода и пройдет до набережной Ушайки. По словам Юрия, прогулка ориентирована в первую очередь на взрослых, но подойдет и детям.

— Будем искать клейма и другие изображения на кирпичах, узнаем их историю. «Найдём» потерявшийся переулок и странную железную штуковину, выясним, как учились реалисты и что сейчас сохранилось в здании Алексеевского реального училища из старины, поиграем в «ниточку с иголочкой», «ручеёк» и «фантики», — рассказал «Томскому Обзору» Юрий Степанов.

Также в программе — знакомство со «сладкой» историей Томска, рассказ о городских легендах, поиск мифического животного и преподнесение ему «жертвы» для исполнения загаданного желания. Все это с музыкальным сопровождением и дегустацией. Кроме того, гид подготовил для участников сувениры на память.

Экскурсия стартует в 15.00 и продлится около двух часов. Стоимость участия — 990 рублей с человека. Все вопросы можно задать по телефону: +7-913-829-0864.

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