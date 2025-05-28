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Более 10 млн руб. взыскали с осужденных экс-чиновников томской обладминистрации

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Ленинский районный суд Томска удовлетворил иск областной прокуратуры о взыскании с бывших сотрудников администрации Томской области ущерба, причиненного бюджету региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Иск прокурора о взыскании с ответчиков в пользу Томской области более 10 млн рублей удовлетворен», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Томске в зависимости от роли каждого признал виновными бывшего управляющего делами администрации Томской области Анатолия Иванова, бывшего начальника регионального департамента финансово-ресурсного обеспечения Александра Шатовича и бывшего директора «Столовой Администрации Томской области» Галину Лазуткину в организации, пособничестве в растрате, растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

Им инкриминировали растрату бюджетных средств на оплату досуговых мероприятий, медицинских услуг за рубежом для чиновников администрации и членов их семей. Фигуранты получили условные сроки.

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