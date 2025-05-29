Томичи узнают о геймдеве и попробуют себя в качестве тату-мастеров в новом пространстве

В субботу, 31 мая, в Томске во дворике на пер. Красный, 10 пройдет Openday. Его участников ждут мастер-классы, живая музыка, DJ-сеты и лекция.

Мероприятие пройдет в обновленном пространстве перед зданием, где находятся все организаторы — автошкола «Томич», школа рисования Art house, магазин рок-атрибутики Rock House и тату-студия PARADOX. Его благоустроили совместными усилиями для отдыха и проведения мероприятий.

— Мы переложили плитку, установили лавочку, поставили столики-бочки, обшили одну стену и в целом прибрались после зимы, — рассказали «Томскому Обзору» в автошколе «Томич». — В будущем планируем разместить здесь несколько арт-объектов, организовать побольше сидячих мест, сделать интересный свет. Цель — чтобы люди, проходя мимо, могли спокойно посидеть во дворике, попить кофе, пофотографироваться.

Мероприятие пройдет с 15.00 до 21.00. В программе — роспись одежды и изготовление линогравюр. Гости смогут сделать наброски для мерча или арты под руководством опытных художников. Также все желающие попробуют себя в роли тату-мастера, создав рисунок на искусственной коже с помощью тату-машины. Представители студии TILTSHIFT расскажут томичам о том, как попасть в игровую индустрию.

С 17.00 стартует музыкальная программа. Томичи услышат живую музыку в исполнении кавер-группы «Томич band», а также небольшой DJ-сет.

— Мы планируем проводить мероприятия все лето, примерно раз в неделю, возможно, даже два. Например, мастер-классы, открытые уроки как у школы рисования, так и у автошколы «Томич». Теоретические уроки для наших группы мы собираемся иногда на свежем воздухе проводить, разбирать какие-то темы. Планируются лекции про искусство, творческие профессии. Мы хотим делать выставки, ярмарки, концерты, — рассказали в автошколе «Томич».

Вход на Openday свободный по предварительной записи.

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