В субботу в Томске ограничат движение по пер. Нахановича

27 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В субботу, 31 мая, в Томске приостановят движение транспорта в пер. Нахановича у поста полиции перед Томский областным художественным музеем.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение связано с проведением ежегодного фестиваля творчества «Детский Арбат» и продлится с 8.00 до 16.00.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрутов движения по городу.

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