В Томске отметят День велосипедиста

27 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман, из архива издания

В субботу, 31 мая, в Томске пройдет IV Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста». В этом году она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как уточняют организаторы в группе «ВКонтакте», предполагается, что в мероприятии примут участие спортсмены из Новосибирска, Новокузнецка, Кемерова, Омска, Братска, Барнаула и других городов.

Регистрация стартует в 13.00 на Нижней террасе Лагерного сада. Участников ждут квалификационные заезды по велосипедному спорту ВМХ, скейтбордингу и роллер спорту. Также в программе запланированы мастер-классы от спортсменов и волонтеров-медиков.

В 15.00 стартует распределение участников по командам. Параллельно пройдет возложение цветов к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне.

Официальный старт мероприятия состоится в 15.30 на главной сцене нижней террасы Лагерного сада. Посетителей ждут финалы по велосипедному спорту BMX, скейтбордингу и роллер спорту, а также любительские заезды.

В рамках мероприятия пройдет спортивная викторина с призами, пенная вечеринка и церемония награждения победителей, которая стартует в 20.30.

Вход свободный.

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