«Ростелеком» присоединил подразделение томского «Микрана» к корпоративной сети VPN

26 мая 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» построил еще одну защищенную оптическую линию связи с использованием виртуальной частной сети (VPN) для АО «НПФ «Микран», ведущего производителя радиоэлектроники в России. Это ИТ-решение объединило одно из подразделений с единой цифровой инфраструктурой всего предприятия.

Пропускная способность канала связи, который предоставил «Ростелеком», составляет 800 Мбит/с, что позволяет сотрудникам эффективно работать с большими объемами данных без потери скорости.

«Эта площадка стала пятым подразделением „Микрана“, которое мы включили в единый цифровой контур. Использование VPN открывает новые возможности для эффективного взаимодействия и управления информацией. Решение поддерживает надежную работу критически важных для бизнеса систем, таких как CRM и электронная почта, а дополнительное шифрование трафика гарантирует безопасность и конфиденциальность данных», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

«Благодаря «Ростелекому» мы подключили удалённую производственную площадку к единой корпоративной сети посредством защищенной виртуальной частной сети. Этот шаг является важным этапом нашего технологического развития и укрепляет нашу информационную инфраструктуру. Новая линия связи позволит сотрудникам получать быстрый и безопасный доступ ко всей необходимой информации и ресурсам головного офиса», — подчеркнул начальник отдела информационных технологий АО «НПФ «Микран» Максим Басалаев.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг можно на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

Основные направления деятельности АО «НПФ «Микран» — производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и безопасности, мобильных комплексов связи, комплексных решений в области связи и автоматизации.

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