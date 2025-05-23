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В выходные томичей ждут грозы, ливни и град

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В ближайшие дни томичей ждет ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Так, сегодня, 23 мая, во второй половине дня, а также в субботу, 24 мая и ночь 25 мая в регионе прогнозируются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, град.

Также ожидается усиление ветра до 17 м/с, при грозах шквалистые порывы 18-23 м/с.

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