В выходные томичей ждут грозы, ливни и град
23 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
В ближайшие дни томичей ждет ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
Так, сегодня, 23 мая, во второй половине дня, а также в субботу, 24 мая и ночь 25 мая в регионе прогнозируются кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, ливни, град.
Также ожидается усиление ветра до 17 м/с, при грозах шквалистые порывы 18-23 м/с.
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