Два томских вуза подписали соглашение о сотрудничестве с цифровой экосистемой МТС

23 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба МТС

В четверг, 22 мая, в рамках X Всероссийского форума молодых ученых, инженеров и предпринимателей U-NOVUS представители Томского политехнического университета и Томского университета систем управления и радиоэлектроники заключили соглашение о партнерстве с цифровой экосистемой МТС.

Как уточняют в пресс-службе компании, стороны договорились совместно работать над развитием образовательного и научного потенциала вузов и обучающихся, реализацией мероприятий при подготовке специалистов в области ИИ и технологий, повышением карьерных возможностей томичей.

— Томская область известна своими сильными научно-образовательными центрами, имеет признанную репутацию кузницы сильнейших специалистов по приоритетному для цифровых отраслей направлению. Сегодня мы расширяем сотрудничество с университетом в области подготовки специалистов по востребованным рынком ИТ и инженерным направлениям. МТС, как один из лидеров российский цифровой отрасли готов в рамках сотрудничества с вузами региона активно делиться своей экспертизой и ресурсами, участвовать в формировании образовательной программы, что позволит студентам получить актуальные и востребованные на рынке профессиональные навыки, — подчеркнул директор МТС в Томской области Антон Гриднев. — Мы в МТС уверены, что такой формат сотрудничества будет способствовать инновационному развитию и качественной подготовке нового поколения специалистов, готовых встретить актуальные вызовы цифровой эры.

В рамках партнерства запланировано проведение совместных профориентационных семинаров и лекций, участие экспертов компании в научных конференциях и форумах ВУЗов, информационное сотрудничество.

Директор МТС в Томской области Антон Гриднев Антон Гриднев и ректор ТУСУРа Виктор Рулевский Фото: пресс-служба МТС

— Мы рады той деятельности, проектам, инициативам, которые в настоящее время реализуем с МТС, одним из лидеров в области цифровых технологий. На площадке ИТ-Академии ТУСУРа проводятся встречи, интенсивы, митапы от компании, идет взаимодействие посредством Центра карьеры ТУСУРа. Новое соглашение позволит нам выйти на системное взаимодействие, интегрировать передовые технологии и инновации непосредственно в учебный процесс. Участие экспертов компании в образовательном, научном процессе, проектной деятельности, профориентационных мероприятиях для студентов будет очень полезно для получения практического опыт работы в одной из ведущих IT-компаний страны без отрыва от образовательного процесса. Мы уверены, что такое взаимодействие будет важно для обеих сторон, — отметил ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

МТС также планирует привлекать студентов на свои программы оплачиваемых стажировок, в том числе без отрыва от учебного процесса, что поможет молодым специалистам определиться со специализацией и адаптироваться к реальным условиям работы в цифровой и технической сферах. Лучшие стажеры получат возможность начать карьеру в экосистеме прямо со студенческой скамьи, при этом оставаясь в Томске, но участвуя в федеральных цифровых проектах.

Подписание соглашения между ТПУ и МТС Фото: пресс-служба МТС

— С цифровой экосистемой МТС Томский политех связывают давние партнерские связи, которые, уверен, будут только расширяться. Наши студенты — активные участники и победители различных акселерационных программ МТС. Сотрудники компании выступают в качестве экспертов программы «Стартап как диплом», поддерживают стартап-студию. Сфера телекоммуникаций и связи сейчас — одна из самых активно развивающихся отраслей, а в ТПУ готовят специалистов по востребованным для нее направлениям. Объединение усилий позволит нашим студентам воспользоваться всеми возможностями цифровой экосистемы МТС, — отметил проректор ТПУ по науке и стратегическим проектам Алексей Гоголев.

На площадке Форума U-NOVUS также прошла встреча студентов томских вузов с руководителями и экспертами МТС и презентация проектов, которые открывают новые возможности для развития молодых специалистов и их поддержки на пути к первому рабочему месту. Большой интерес у томских студентов и молодых предпринимателей вызвала работа научно-технологического лектория от компаний инновационного сектора экономики страны, где выступили эксперты МТС.

Также в рамках форума МТС и благотворительный фонд «Система» организовали в Томске двухдневный хакатон. Три десятка команд ИТ-специалистов соревновались в решении социально значимых задач, получали уникальный профессоинальный опыт и обменивались экспертизой.

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