В Томске временно запретят поворот с ул. Красноармейской на ул. Усова

22 мая 2025 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

В Томске запрещен поворот с ул. Красноармейской на ул. Усова в сторону ул. Вершинина, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с перекрытием ул. Усова из-за ремонта тепломагистрали. Предполагается, что оно продлится до 24.00 пятницы, 6 июня.

— Сейчас, если водитель повернет, то просто попадет в тупик. Для предотвращения аварийных ситуаций мы установили временно знаки, согласно которым оттуда повернуть нельзя. После окончания работ восстановим прежнюю схему движения, — сказал начальник отдела организации дорожной деятельности профильного департамента сергей Рузанов.

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