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МТС провела карьерные встречи для учащихся профессиональных образовательных организаций Томска

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Эксперты МТС провели серию профориентационных встреч для учащихся Томского техникума информационных технологий и Томского индустриального техникума. Мероприятия прошли в рамках всероссийского Форума молодых ученых, инженеров и предпринимателей UNOVUS.

Студенты узнали о передовых отраслях экономики страны и бизнес-направлениях, развиваемых в рамках цифровой экосистемы МТС. Участникам встреч рассказали о наиболее перспективных на сегодня профессиях и востребованных метанавыках для старта и развития карьеры в ИТ и цифровых отраслях. Кроме того, ребята могли лично задать вопросы руководителям компании и ее HR-подразделений.

Участники встреч также познакомились и с совместным проектом МТС и благотворительного фонда «Система» — Открытым уроком о технологиях и профессиях будущего, в рамках которого эксперты компании рассказали о старте карьеры специалиста по кибербезопасности и дали возможность погрузиться в работу реального офиса компании во время виртуальной экскурсии.

«Сегодня цифровая экосистема МТС обращает особое внимание на сотрудничество с учреждениями среднего специального образования, которые готовят технических и ИТ-сотрудников среднего звена, обеспечивающих стабильность работы корпоративных систем и продуктов. В работе с молодыми талантами мы стараемся показывать ребятам широкий спектр возможностей для развития, который предоставляет наша компания, помогаем им формировать свою уникальную карьерную траекторию. Такой подход позволяет нам формировать профессионалов с учетом потребностей бизнеса, влиять на их подготовку и создавать гибкую систему обучения. В итоге, создается гармоничная система подготовки кадров, отвечающая вызовам рынка и способствующая развитию кадрового резерва нашей компании», — отметила руководитель группы по работе с молодыми талантами цифровой экосистемы МТС Ольга Фло.

В свою очередь, начальник Департамента образования Томской области Юрий Калинюк отметил, что одним из ключевых факторов подготовки высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда, сегодня является формирование бесшовного образовательного пространства, в котором особое место занимает работодатель, как заказчик навыков и компетенций.

«Для нас особенно ценно, что крупные компании все чаще смотрят в сторону школ, профессиональных образовательных организаций, включаясь в подготовку будущих специалистов на самых ранних этапах. Сегодняшние встречи, прошедшие при поддержке Благотворительного фонда „Система“ — яркое тому подтверждение», — подчеркнул Юрий Калинюк.

Карьерные встречи для студентов ССУЗов Томска состоялись в рамках мероприятий десятого всероссийского Форума молодых ученых, инженеров и предпринимателей UNOVUS, организованного в Томске. На его площадке также пройдут подписания соглашений о сотрудничестве с вузами региона, будет организована работа научно-технологического лектория, экспертные сессии МТС для студентов и представителей образовательного и бизнес-сообществ, карьерные консультации для студентов университетов, а также ИТ-хакатон по решению социально значимых задач «Система Хак: Томск» от цифровой экосистемы МТС и Благотворительного фонда «Система».

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