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Вандалы повредили электропроводку фонтана в томском Буфф-саду

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Администрация Томска ищет вандалов, которые минувшей ночью повредили электрический шкаф на каскадном фонтане в Буфф-саду.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сотрудники МКУ «Инженерная защита сооружений» были вынуждены оперативно провести ремонт проводки для обеспечения безопасности томичей.

— Ежедневно мы проверяем все объекты, которые находятся на нашем содержании. К сожалению, находятся люди, которые умышленно повреждают элементы сооружений. Сейчас оказалась повреждена подсветка. Конечно, мы обратились в правоохранительные органы, здесь установлены видеокамеры, надеемся, что нарушители понесут наказание, — сказала директор МКУ «ИЗС» Алёна Валишева.

В прошлом году в Буфф-саду был отремонтирован и обновлен каскадный фонтан. Малый фонтан, который находится на верхней террасе, был впервые запущен после долголетнего простоя. Также на территории всего Буфф-сада прошло обновление в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни» (ранее «Жилье и городская среда»).

Подробнее о Буфф-саде можно узнать в выпуске «Анатомии Томска».

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