Роботы в прямом эфире: «Ростелеком» обеспечил трансляцию чемпионата «РобоКап Россия 2025» в Томске

19 мая 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«РобоКап Россия 2025», который прошел при поддержке региональной администрации в школе «Интеграция» в поселке Зональная станция Томской области. Компания предоставила оптический канал связи со скоростью передачи данных 700 Мбит/с для онлайн-трансляции мероприятия.

В этом году 540 школьников и студентов из разных регионов России, Белоруссии и Узбекистана приехали в Томскую область, чтобы принять участие в состязаниях моделей роботов — футболистов, спасателей, беспилотных автомобилей, артистов творческих шоу, работников по дому.

Благодаря цифровым технологиям за зрелищными соревнованиями в прямом эфире следили тысячи поклонников робототехники. Трансляция велась в ВК-аккаунте организатора мероприятия — Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

«Мы рады, что благодаря нашему каналу, зрители наблюдали за соревнованиями в режиме реального времени. Это событие не только демонстрирует достижения в области робототехники и искусственного интеллекта, но и вдохновляет молодое поколение инженеров и ученых на новые разработки», — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

«Помимо соревновательного момента, „РобоКап“ главным образом нацелен на вовлечение детей в инженерное творчество с ранних лет. Для выполнения роботами разных поставленных задач участники соревнований используют системы связи, технического зрения, кодирования и другие актуальные технологии, изучают физику, программирование. Мы рады, что наши высокотехнологичные партнеры — компания „Ростелеком“ поддерживают такие важные инициативы, участвуют в формировании будущих талантливых и успешных специалистов нашей страны», — отметил ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

«РобоКап» — международный проект, популяризирующий искусственный интеллект, робототехнику и смежные области. Двадцать команд-победителей российского этапа соревнований получили возможность представлять страну на чемпионате стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет осенью 2025 года в Абу-Даби.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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