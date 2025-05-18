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«Нива» опрокинулась на трассе Томск — Межениновка

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Сегодня вечером, 18 мая, в Томском районе опрокинулся автомобиль «ВАЗ-21213».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел около 20.00 на 9 километре трассы «Томск-Мирный-Межениновка». По предварительным данным, 56-летний водитель потерял управление, из-за чего автомобиль наехал на дорожное ограждение, после чего опрокинулся.

В результате ДТП причинен материальный ущерб. О пострадавших не сообщается.

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